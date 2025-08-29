  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

KSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Esareti kabul etmeyen bir milletin kahramanlık destanı söz konusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, milletimizin ba­ğımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık desta­nıdır.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Esareti kabul etmeyen bir milletin kahramanlık destanı söz konusu
Takip Et

Türk milleti tarih boyun­ca hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, en zor şartlarda dahi bağımsızlığından taviz verme­miştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi bu azmin en büyük nişanesidir.

Bugün bizlere düşen görev, bizlere emanet edilen bu cennet vatanı ve Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmek, ül­kemizi muasır medeniyetler se­viyesinin üzerine çıkarmaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ru­huyla üretmeye, çalışmaya ve ül­kemizin hedeflerine katkı sun­maya devam edeceğiz.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL