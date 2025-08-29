KSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Esareti kabul etmeyen bir milletin kahramanlık destanı söz konusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanıdır.
Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, en zor şartlarda dahi bağımsızlığından taviz vermemiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi bu azmin en büyük nişanesidir.
Bugün bizlere düşen görev, bizlere emanet edilen bu cennet vatanı ve Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla üretmeye, çalışmaya ve ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz.