'Küçük Çamlıca Kulesi’ni temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz'

16 Kasım 2018

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Tamamlayıcı diğer iş ve işlemlerin yapılmasından sonra bu kuleyi temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi.

Yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, projeye ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin İstanbul’un en yüksek noktalarından olan Küçük Çamlıca’da inşa edildiğini anımsatan Turhan, “TV Kulesi olmaktan öte her iki korulukta da dağınık olarak yerleşmiş onlarca anten kulesini tek yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır.” dedi.

Kulenin 218 metrelik kotta bulunan bir arazide inşa edildiği bilgisini paylaşan Turhan, kulenin toplam oturduğu alanın ise 2 bin 425 metrekare olduğunu dile getirdi.

“4,5 milyon ziyaretçi bekleniyor”

Kulenin zeminden 369 metre yükseklikte bulunduğunu ve bunun deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe karşılık geldiğini belirten Turhan, şöyle devam etti:

“Yine bu kulenin bulunduğu alan, inşaat alanı çevre düzenlemesiyle birlikte 30 bin 150 metrekare. Kuledeki kat yüksekliği 45’i zeminden yukarı 4’ü zeminden aşağı olmak üzere 49 kattan oluşuyor. Kulede 2 adet panoramik asansör var. Yine bu kulede 2 kat seyir kulesi 33 ve 34. katlarda, yine 2 kat restoran var bunlar da 39. ve 40. katlarda bulunuyor. Bunların zeminden yüksekliği seyir kulelerinin 1. katı 148,5 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 366,5 metre. 2. seyir katının zeminden yüksekliği 153 metre, denizden yüksekliği ise 371 metrede bulunuyor. Yine restoran katlarımızın zeminden yüksekliği 175,5 metre, denizden yüksekliği ise 393,5 metre. 2. restoran katımızın zeminden yüksekliği 180 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 398. metrede bulunuyor.”

Kuledeki seyir katlarına çıkan panoramik asansörlerin Güneydoğu ve Kuzeybatı yönünde kuleye yerleştirildiğini kaydeden Bakan Turhan, “Bu kuleye asansörlerin çıkış süresi 1 dakika civarında olacaktır. Panoramik asansörler 180 metre boyunca bir yandan tarihi yarımadaya diğer yandan da boğaz ve Karadeniz kıyılarına bakacak. Seyir katları ve restoranlar ile bu kuleyi yılda 4,5 milyon kişin ziyaret etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Betonarme ve kule inşaatı ile çelik antenlerin montajı tamamlandı”

Bakan Turhan, kule inşaatının mevcut durumuna ilişkin de bilgi verdi. Betonarme ve kule inşaatı ile çelik antenlerin montajının tamamlandığını dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

“Anten ve vericiler ile seyir ve restoran katlarının bulunduğu ve 7 bloktan oluşan çelik imalatların 2 bloğunun montajı tamamlandı. 3. bloğun kuleye çekilmesine ise bu ayın sonunda başlanacak. Kalan 4 bloğun ise atölye imalatları devam ediyor. Bunların kuleye montajlarını mart ayı sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Yine tamamlayıcı diğer iş ve işlemlerin yapılmasından sonra bu kuleyi temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz.”

“Çamlıca bölgesi eski orijinal görünümünü geri kazanacak”

Kule yapının özelliği ve bulunduğu konum itibariyle inşaatın yapılmasındaki en önemli etkenlerden birinin de rüzgar hızı olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kaynak işlemleri ve blokların betonarme kuleye montajı esnasında rüzgar hızının 40 kilometre saatin altında olması gerekiyor. Bu kulenin hizmete girmesiyle birlikte Çamlıca bölgesindeki tüm diğer hizmet veren antenlerin sökülüp temizlenmesiyle bitlikte Çamlıca bölgesi güzel bir görünümü, eski orijinal görünümü kazanmış olacaktır. Bu kulenin de burada Çamlıca’ya ve İstanbul’a ayrıca bir güzellik katacağını düşünüyorum. İnşallah tamamlandığında, hizmete açar insanlarımızın buradan faydalandığını görürüz.”

Kaynak: AA