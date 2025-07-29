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Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden işçilere otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım işçilerine otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden işçilere otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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İstanbul Küçükçekmece’de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine otomobil çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde sol şeritte arızalanan İETT otobüsüne müdahale için gelen yol bakım ekibine otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA