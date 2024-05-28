Küçükçekmece'de işyerine ses bombası atıldı, alacak-verecek meselesi çıktı

Maskeli iki kişi, 25 Mayıs'ta motosikletle dükkana giderek ses bombası atarak kaçtı. Bombanın patlaması sonrası işyerinde hasar meydana geldi. Dükkanda bulunan Şafak A. ve F.S. yaralandı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalarda, olayda kullanılan motorun sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. isimli şüpheli 2 şahıs başta olmak üzere eyleme iştirak eden ve şüphelilerle irtibatlı olan toplam 7 şüpheli şahıs Küçükçekmece ve Çekmeköy ilçelerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Eylemin sebebi hakkında yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahsın müşteki şahıslardan alacağı olduğu ve alacağını temin edemediğinden dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi.

Zanlıların evlerindeki aramalarda eylemde kullanılan motosiklet ve kask, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve 18 fişek bulundu.

Zanlılara "kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı.