"Kudüs'te yanlış hesap yapanlar pişman olacak"

17 Aralık 2017

Çankırı 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Kudüs kararına ilişkin "Keyfi bir karar" açıklamasını yapan Yıldırım, "Biz de bu haksız, hukuksuz kararı asla tanımayacağımızı ve bu kararın yok hükmünde olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan, milletin adamı, bütün dünyaya ilan etti. Bölgemiz hakkında böyle tek taraflı keyfi kararlar almak hiç kimsenin hakkı değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstanbul'da toplandı ve tarihi kararlar aldı. Bu zirvede İslam dünyası Kudüs'e Filistin'e sahip çıktık. Filistinliler sahipsiz değildir dedik. Bütün devletleri başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdık. Bu kararın arkasında sonuna kadar Türkiye olarak olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır" ifadelerini kullandı.

Büyüme rakamlarını değerlendirdi

"İhracatta rekordan rekora koştuk. 2017 sonunda 157 milyar dolar ile son 17 yılın en yükseğine ulaşacağız" diyen Yıldırım, "2017'nin 3. çeyreğinde Türkiye yüzde 11.1 büyümeyi sağladı. Türkiye'ye yakışan da budur. Çankırı'ya yakışan da budur. Son bir yılda ülkemizde ilave 1.5 milyon yeni istihdam sağladık. Bu arada şunu da paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'de işsizliğin en az olduğu ilin adı Çankırı'dır" şeklinde açıklamada bulundu.