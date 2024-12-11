Kuduz can aldı: 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa’da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.