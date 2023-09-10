Kulis: CHP'nin dört büyükşehirde adayları netleşti

CHP'nin de dahil olduğu Millet İttifakı'nın Mart 2024'teki yerel seçimde bazı şehirler için işbirliği yapıp yapmayacağı kesinleşmezken, İYİ Parti her kentte adaylarını çıkaracağını kaydetmişti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre CHP’de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor.

Bu isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.

Diğer kentlerde durum ne?

Haberde, 'değişmesi güçlü olasılık' diyerek Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ismi verildi.

Büyükşehir olan Antalya’da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bu makama adaylık istediği biliniyor.

CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti’nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.