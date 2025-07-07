Külliye'de kritik zirve: Erdoğan, DEM Parti ile görüştü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından örgüt, 12 Mayıs 2025'te kendini feshettiğini ilan etmişti. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 47 yıllık mücadelesini noktalayacak 'Terörsüz Türkiye' hedefinde, bu hafta örgütün tüm uzantıları ile silah bırakarak ilk somut adımı atması bekleniyordu.

Yeni bir aşamaya geçildiğini duyuran DEM Parti heyeti de dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 6. kez İmralı Adası'na gitti. Bu görüşmenin ardından partililer de bir MYK toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleşecek görüşmenin önemine işaret etmişti.

Külliye'de kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti heyetini kabul etti. Saat 15:00'da başlayan ve 1 saat süren toplantıya DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, hükümet kanadından da AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.

PKK’nın bu hafta silah bırakması bekleniyor

PKK’nın bu hafta sembolik bir törenle silah bırakması bekleniyor. Bu aşamada MİT Başkanı İbrahim Kalın da Bağdat’a giderek Irak sahası için gereken Erbil-Bağdat-Ankara koordinasyonunu sağlayacak.

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