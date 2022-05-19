Kültür sanat etkinlikleriyle kutlanıyor

YAPI KREDİ: Atatürk’ün eşyaları NFT koleksiyonunda

Yapı Kredi, gelecek kuşaklar için emanet olarak sakladığı Atatürk’ün kişisel eşyasından oluşan koleksiyonu, NFT’ye çevirerek 19 Mayıs’ta metaversede sergilemeye başlayacak. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e ait madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın gözlük çerçevesi gibi son derece nadide eşyanın NFT olarak görülebileceği bu özel koleksiyon için Yapı Kredi’nin metaversede 19 Mayıs’ta açacağı 3 katlı binanın ilk katı müzeye dönüştürülecek.

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, kültür ve sanatın korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını hedefl ediklerini belirterek, şunları söyledi, “Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi olarak, 19 Mayıs’ta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve mirasını gelecek kuşaklara aktarmak adına, daha önce Sanal Müze ile dijital ortama taşıdığımız Atatürk arşivimizin NFT versiyonlarını oluşturduk.”

SAMSUN: 11 yaşındaki piyanistten “Kurtuluş 1919” resitali

Samsun’da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11 yaşındaki piyanist Yiğit Yüksel, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde (SAMDOB) piyano resitali sundu. Piyano eğitimine 7 yaşında başlayan, duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki Yiğit Yüksel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda sanatseverlerin karşısına çıktı. İlk profesyonel konserine çıkan Yiğit Yüksel, ilk konserini 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında vermek istediğini, konserin temasının da bu nedenle ‘’Kurtuluş 1919’’’ olduğunu söyledi.

ANKARA: İstanbul Gençlik Platformu’ndan “19 Mayıs-1919 Fidan” projesi

İstanbul Gençlik Platformu, “19 Mayıs - 1919 Fidan” projesini hayata geçirdi. İstanbul’dan yola çıkan gençler, Ankara’da 1919 fidanı toprakla buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Şişli Belediyesi’nin de desteklediği projeyle ilgili olarak konuşan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar “19 Mayıs’ta sadece Atamızın huzuruna çıkmak değil aynı zamanda bir iz bırakmak istedik” dedi.

Projede 132 farklı lise ve 30 farklı üniversiteden 700’ü aşkın genç, gönüllü olarak yer aldı. Etkinlikte ANFA Fuar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Doğan da yaptığı değerlendirmede, “Gençlerden Ankara’da böyle bir proje yaratmak istediklerine dair talep gelince çok sevindik. Bizlerin desteği, onların alın teri ile tek bir günde Ankara’da 1919 adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

MUĞLA: Yelken yarışlarında 50 tekne, 380 sporcu mücadele ediyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 22. Göcek Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı. Göcek Koy içinde başlayan yarış, Göcek, Yassıca ile Zeytin Adası’ndan oluşan coğrafi rotada yapıldı. 20 Mayıs’ta sona erecek yarışlara yurt içinin yanı sıra 18 farklı ülkeden 50 tekneyle 380 sporcu katılıyor. GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, “Buraya özellikle yurt dışından gelenler sadece yarışmıyor aynı zamanda bölgeden alış veriş de yapıyor. Hem de dünya harikası Göcek’i, bölgemizi ülkelerinde anlatıyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla katılımla etkinliğimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

MARDİN: Gençlik Festivali başladı

Mardin’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 gün sürecek Mardin Gençlik Festivali düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda düzenlenen festivalin ilk gününde Mezruna Gösteri Sanatları Topluluğu halk oyunları gösterisi sundu, Pinhani grubu konser verdi.

DİYARBAKIR: Türk bayraklarıyla “Gençlik Yürüyüşü”

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi. Kaymakamlık öncülüğünde, belediye, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim ilçe müdürlüklerince düzenlenen yürüyüşe katılan 250 genç, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan, 1500 metre yüksekliğinde doğal güzelliklere sahip Gelincik Dağı’na yürüdü. Daha sonra Gelincik Dağı’nın yamacında gençler çeşitli sportif faaliyetlere katıldı, halat çekme oyunu oynadı, halay çekip eğlendi.

AYDEM ENERJİ: 19 genç sanatçının gözünden Atatürk

Aydem Enerji, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel “19 Genç Sanatçının Gözünden Atatürk” temasıyla dijital bir sergi düzenledi. Proje, Türkiye genelinde tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik, tekstil bölümlerinden yeni mezun öğrencilerinin çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE iş birliğiyle gerçekleştirildi. Aydem Enerji Kurumsal İletişim Grup Direktörü Zeynep Arayıcı Korzay, “Hem genç sanatçılarımızı desteklemek hem de bu 19 Mayıs’ın anlamına ithafen Atatürk’ü, gençlerin gözünden yansıtan portreleri ile anmak için bu çalışmayı hayata geçirdik. Projeyle, genç sanatçılarımızı desteklemek, Atatürk temalı yeni eserleri herkesin paylaşımına açmak bizim için çok değerli” dedi.

ANKARA: Ata’nın doğum gününde Atakule yeniden hizmete girecek

Başkentin simgelerinden Atakule’nin Ankara’yı kuşbakışı gören 125 metre uzunluğundaki kule bölümü bugün hizmete açılıyor. Terastan tüm başkenti 360 derecelik bir açıyla izleme imkânı bulan ziyaretçiler ayrıca üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle Botanik Park, Ankara Kalesi ve Anıtkabir’i gökyüzünden seyredebilecek. Tadilat çalışmaları tamamlanan kuledeki panoramik asansörler ziyaretçileri 35 saniyede seyir terasına çıkaracak. Tarman Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Arpacı, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda özellikle Atatürk’ün doğum günü kabul edilen bu özel günde kule kısmını Ankaralıların hizmetine sunmaktan mutlu olacağız” dedi.

AYDIN DOĞAN VAKFI: 36 başarılı kız öğrenciyi İstanbul’da ağırlıyor

Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan 36 başarılı kız öğrenci, Aydın Doğan Vakfı’nın konuğu olarak ‘Başarı Bizi İstanbul’a Götürüyor’ gezisi kapsamında öğretmenleriyle birlikte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu İstanbul’da yaşıyor. Başarılı kızlar için bir ödül töreni düzenlenirken, öğrenciler üç gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek, kendilerine rol model olacak iş insanlarıyla tanışma fırsatı bulacak. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, “Bütün kızlara ve kadınlara, seçtikleri yolda kendi hayallerini gerçekleştirmeleri, potansiyellerini keşfetmeleri için fırsat verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, Vakıf çalışmalarımızın odağında, kız çocuklarının eğitimi ve fırsatlara eşit erişimi amacıyla yapılan çalışmalar yer alıyor. Son yıllarda bu konuda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ başlığıyla geliştirip, derinleştiriyoruz” dedi.