Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm hedefinde sapma yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, burada devletin ve halkın omuz omuza yangını söndürmek için çalıştığını söyledi.

"(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor." bilgisini veren Ersoy, soğutma çalışmalarını da tamamladıktan sonra bölgede yangınla ilgili faaliyetlerin bitirileceğini dile getirdi.

Önceliğin Marmaris'e doğal zenginliklerini, ormanlarını, yeşilini tekrar kazandırmak olduğuna dikkati çeken Ersoy, ilçenin en büyük değeri doğası ve yeşilinin, Ege'nin turkuazıyla tekrar buluşmasını sağlamayı istediklerini kaydetti.

Turizm hedefinde sapma yok

Ersoy, Marmaris'in yeni hikayesini sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, ticaret odaları ve yerel yönetimlerle oluşturacaklarını belirterek, "Önemli olan yaşanmışlıklardan ders çıkarmak ve bunların daha iyi bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. Bizi sevindiren, herkes çok gayretliydi. El birliğiyle yangına müdahale ettik. Devlet ve halk omuz omuza çalıştı. Köylüler omuz omuza çalıştı. Böylece ilk aşama olan yangını söndürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok. Temmuz sonu itibarıyla hem yabancı ziyaretçi hem de yurt dışı yerleşik Türk ziyaretçi toplamıyla 12-12,5 milyon arası ziyaretçi rakamını yakalamış olacağız. Önümüzde önemli bir temmuz, ağustos ve eylül ayları var. Başarılı şekilde atlatabilirsek, hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsak bu yıl için koyduğumuz turist ve gelir hedefini yakalarız." diye konuştu.