Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alınacak (Başvuru şartları neler?)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı uzmanlık alanlarında görev yapacak 130 kişiyi bünyesine katacak.

Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

Büro Personeli: 24 kişi Bakanlığın idari işleyişine destek olacak büro personelleri, evrak yönetimi, koordinasyon ve genel ofis işlerinden sorumlu olacak.

Bu pozisyonlar, Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirilecek. Her bir pozisyon için belirlenen özel şartlar ve nitelikler, başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan biri.

Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları neler sorusunun detaylarını öğrenmek isteyenlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 130 personel alımı için adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunluluğu bulunuyor.

Yaş şartı: Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum olmama: Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

Eğitim şartı: Pozisyona göre en az lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak. (Her pozisyon için özel eğitim şartları duyuruda belirtilecektir.)

KPSS şartı: 2024 KPSS’den ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak. (Bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmayabilir, bu detay resmi duyuruda yer alacak.)

Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (tecilli, tamamlanmış veya muaf).

Ayrıca, pozisyonlara özgü teknik bilgi, deneyim veya dil yeterliliği gibi ek şartlar da talep edilebilir. Bu nedenle adayların başvuru yapmadan önce resmi ilanı detaylı bir şekilde incelemesi büyük önem taşıyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular nasıl yapılır sorusunu merak edenler için, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları, modern ve hızlı bir yöntemle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru süreci şu adımları içeriyor:

e-Devlet girişi: T.C. kimlik numarası ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.

Kariyer kapısı platformu: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kariyer Kapısı” bölümüne yönelin.

Başvuru formu: İlgili pozisyonu seçerek başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri (diploma, KPSS sonuç belgesi, kimlik fotokopisi vb.) sisteme yükleyin.

Onay: Başvurunuzu tamamlayıp onayladıktan sonra süreci takip edebilirsiniz.

Başvurular, 3 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adayların talepleri değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle süreci kaçırmamak için erken başvuru yapmanız önerilir.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı personel alımı süreci

Başvuruların tamamlanmasının ardından, Bakanlık tarafından bir değerlendirme süreci başlatılacak. KPSS puan sıralaması esas alınarak adaylar mülakat veya sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınavda adayların genel kültür, mesleki bilgi, iletişim becerileri ve pozisyona uygunluğu test edilecek. Başarılı olan adaylar, ilgili pozisyonlara atanarak Bakanlık bünyesinde göreve başlayacak.