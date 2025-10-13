Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu, ne zaman açıklanıyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 795 personel alımı gerçekleştirecek. Değerlendirme süreci devam ediyor ve artık sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Sosyal medyadan ve arama motorları üzerinden konu hakkında bilgi alınmak isteniyor. Bu sebeple de "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklanmış değil. Bakanlık son olarak 29 Eylül'de "Başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir." duyurusunu yaparken değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Atanmaya hak kazanan adayların atamaları merkez, il ve/veya ilçelere yapılacak.