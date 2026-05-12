Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 3 yeni halk plajı projesi

Bakan­lıktan yapılan açıklamaya göre, Ba­kan Ersoy’un hayata geçirdiği üc­retsiz girişli halk plajı projeleri, hem yerel halkın turizm imkanla­rından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nite­likli kamu hizmeti sunmak ama­cıyla sürdürülüyor. Kültür ve Tu­rizm Bakanlığınca 2019’da başla­tılan 20 ücretsiz girişli halk plajı, Antalya, Muğla ve İzmir başta ol­mak üzere farklı turizm merkez­lerinde hizmet sunuyor. Bu kap­samda başlatılan Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücret­siz Girişli Halk Plajı projelerinin 2026 yılı itibarıyla çalışmaları de­vam ediyor. Bu projelerle mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da plajlara erişiminin artırılması hedefleniyor. Girişler ve temel ih­tiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunulurken, tuvalet, duş, soyun­ma kabinleri, çocuk oyun alanla­rı gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanla­rı ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor. Projelerde engelli va­tandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebi­lirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor. Plajlarda yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de va­tandaşların ihtiyaçlarını karşıla­yacak şekilde sunuluyor.