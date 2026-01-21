Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Haldun Dormen için taziye
Kültür ve Turizm Bakanlığı, usta tiyatro sanatçısı ve yönetmen Haldun Dormen’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaşılan mesajda, Dormen’in Türk tiyatrosuna yaptığı kalıcı katkılara vurgu yapılarak sanat camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.
