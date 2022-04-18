Kum fırtınası: Aksaray-Adana kara yolu trafiğe kapatıldı
Aksaray-Adana kara yolunda oluşan kum fırtınası nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Aksaray-Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara neden oluyor.
Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.
Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.