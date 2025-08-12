Kumar borcu için emniyetin bomba ve mermilerini satan polisler için istenen ceza belli oldu

Emniyetin silah deposundaki el bombaları ile mermileri satan ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuran polis memuru Oğuzhan K. "Yurt dışı görevi sırasında iddia ve şans oyunları oynamaya başladım. Kaybedince bankalardan 1 milyon 500 bin lira kredi çektim. Bankalar tekrar kredi vermeyince 2022 yılından itibaren borçlarımı ödemek için peyderpey depodaki fişekleri satmaya başladım" dediği öğrenildi.

Oğuzhan K.'nın görev yaptığı şubedeki bazı polis memurlarının durumdan şüphelendiği, Oğuzhan K.'nin ise denetimleri engellemek için "Burada sıkıntı yok yazışma işlerine bakın ben hallediyorum" dediği öğrenildi.

Boş kasaları dolu gibi göstermiş

Artan şüphelerin ardından 28 Kasım 2024'te Oğuzhan K.'nin bulunmadığı sırada depoda sayım yapıldığı, dolu gibi gösterilmeye çalışılan el bombaları, mermi ve fişeklerde çok sayıda boş kasanın olduğu tespit edildi. Sayım neticesinde 239 adet savunma tipi el bombası, 59 bin adet 7.62x51 mm çapında fişek, 203 bin adet 9x19 mm çapında fişeğin eksik olduğu belirlendi.

Sayımın sonrası tutanak tutulmasının ardından polis memuru Oğuzhan K., suçunu itiraf ederek, 9 mm fişeklerin bir kısmını görevinden ihraç edilen eski polis memuru Yaşar Y.'ya, el bombaları, 9 mm ve 7.62x51 mm çaplı fişekleri de polis memuru Ali M.'ye sattığını itiraf etti.

Mühimmatlar ev ve iş yerlerinde bulundu

Bu itiraflar üzerine Oğuzhan K.'nın evinde 345 adet mermi, Yaşar Y.'nin evinde 1 tabanca ve şarjör ile 15 mermi, Av. Murat Y.'nin ofisinde 6 tabanca, 11 şarjör, 1632 adet mermi, 12 balistik yelek, 138 savunma tipi el bombası ve dijital materyaller, Ali M.'nin otomobilinde 49 tabanca, 5 bin 579 mermi, 146 şarjör, 3 çelik yelek, 3 çelik plaka, 2 balistik kask parçası, 22 kabza bulundu.

Ayrıca, çok sayıda silah devrine ilişkin noterlerce düzenlenmiş sözleşmeler ve vekaletnameler, silah devri hususunda düzenlenmiş dilekçeler, başka şahıslara ait silah taşıma ruhsatları ele geçirildi. Polis memuru Ali M.'nin eşinin de Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapan Z.T.M. olduğu ortaya çıktı. Polis memurları Kudret B., Ali K. Ve Ali M.'nin ortak olduğu Ali K.'nın kayınbabası Nazmi K. adına açılan avcılık ve balıkçılık malzemeleri satılan iş yerinde de 2 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 42 şarjör, 40 biber gazı, 5 elektro şok, 2 çelik yelek ve farklı şahıslara ait çok sayıda silah taşıma ruhsatları bulundu.

Soruşturma devam ederken Adana Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içinde acil durumlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş zırhlı trayler içinde 1 çanta içinde 3'ü ruhsatsız 21 tabanca daha ele geçirildi. Silah ticaretine karıştıkları öne sürülen Sabri K., emekli polis memurları Eyyüp T., Harun Y. ve Refik G' de gözaltına alındı.

41 yıldan 6 aya kadar hapis istemi

Soruşturma sonunda polis memurları Oğuzhan K., Ali K., Ali M., Kudret B., polislikten ihraç edilen Yaşar Y., emekli polis memuru Eyyüp T., ile Av. Murat Y. tutuklanıp diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken savcılık Oğuzhan K'nin 41 yıl 6 ay, sanık Refik Ö.'nün 22 yıl 6 ay, diğer sanıkların ise 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İddianamede, Ali M.'nin, Oğuzhan K.'ye farklı tarihler toplam 1 milyon 90 bin lira para gönderdiği belirtildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.