4 kişilik bir aile tatil için Almanya'dan İstanbul'a geldi. Fatih'te bir otelde kalan aile Ortaköy'de midye ve kumpir yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Servet ve Çiğdem B. çiftinin yaşam savaşı devam ediyor.

Olayın geniş yankı bulurken bugün sıkça "Kumpir ve midye öldürür mü" sorusu gelmeye başladı.

Kumpir öldürür mü?

Kumpir normal koşullarda öldürmez; fakat hazırlık, saklama veya tüketim hataları ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Salmonella Tehlikesi: Salmonella bakterisinin yol açtığı enfeksiyon (Salmonelloz), genellikle ishal ve kusma gibi belirtilerle seyreder ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Ancak, özellikle yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon ağır seyredebilir, kana karışarak organ yetmezliğine ve tedavi edilmezse ölüme neden olabilir.

Midye öldürür mü?

Midye yanlış koşullarda tüketildiğinde öldürebilir. Normalde pişmiş ve güvenilir yerden alınmış midye ölümcül değildir; ancak kirli sularda yetişmiş, bozuk ya da çiğ midye ciddi zehirlenmelere yol açabilir.