Kuraklık riski altındaki Sapanca, Burdur ve İznik dahil 8 göl için acil eylem planı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesindeki düşüş, su kalitesinde bozulma ve canlı türlerindeki azalmaya karşı acil adımlar atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe gölleri için “acil eylem planı” oluşturacak.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve çevre sorunlarının etkisiyle Türkiye, kişi başına 1.308 metreküp kullanılabilir su miktarıyla “su stresi” yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Mevcut önlemler alınmazsa 2030’dan itibaren su sıkıntısı çeken ülkeler arasında olacağı öngörülüyor.

Bu kapsamda 24 Aralık 2024’te toplanan Ulusal Su Kurulu’nda, kuraklık riski altındaki göller için eylem planlarının hazırlanması kararı alındı. Süreçte, risk altındaki göller belirlenecek, mevcut uygulamalar değerlendirilecek ve yeni tedbirler hayata geçirilecek.

Bakanlık ayrıca “Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi” kurarak, kuraklık başlamadan çiftçiler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirmeyi yapacak. İlk uygulama Eğirdir Gölü için hazırlanmış eylem planının devamı niteliğinde olacak.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı”nda; su bütçesi, seviye değişimleri, kuraklık eğilimleri, göl ekosistemlerinin durumu, su kullanımı, yasal çerçeve ve koruma stratejileri ele alındı.

Plan doğrultusunda, öncelikle 8 göl için hazırlanan acil eylem planları uygulanacak. Daha sonra kuraklık riski altındaki diğer doğal göller için de benzer çalışmalar yürütülecek.