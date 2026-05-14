Kural ihlalini tekrarlayan özel okullara 5 kat ceza kararı iptal edildi

Kırıkkale 1. Sulh Ceza Hakimliği ve Sandıklı Sulh Ceza Hakimliği, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam yapan, reklamlarda öğrenci bilgisi ya da görsellerini kullanan ve mevzuata aykırı davranan özel eğitim kurumlarına, ihlali tekrar etmeleri halinde verilen para cezalarının 5 kat artırılmasını öngören düzenlemeyi AYM'ye taşıdı.

Başvuruda, söz konusu ihlallerin hangi süre içinde tekrar edilmiş sayılacağına dair bir zaman sınırı bulunmamasının, özel eğitim kurumlarını sürekli ceza tehdidi altında bıraktığı savunulurken AYM de düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedildi.

"Zaman sınırı belirlenmedi"

AYM'nin kararında, kanun koyucunun, özel öğretim kurumlarının belli kurallar çerçevesinde faaliyette bulunmasını sağlamaya yönelik olarak kademeli bir cezalandırma öngörmek suretiyle etkili bir denetim sistemi kurmayı hedeflediğine işaret edildi.

Söz konusu ihlalin tekrarlanması halinde kanunda öngörülen idari para cezası miktarının 5 kat artırılarak uygulanmasını öngören kuralın, anayasal açıdan meşru bir amaca dayandığı anlatılan kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Öte yandan kanun koyucu, idari yaptırıma konu fiillerin tekrarının daha ağır bir yaptırımla cezalandırılmasını öngörürken bu fiillerin hangi süre içinde gerçekleşmesi halinde tekerrüre esas alınacağına dair bir zaman sınırı belirlememiştir. Bu durum, aynı fiilin tekrarlanması durumunda belirli bir zaman dilimi olmaksızın daha ağır bir yaptırım uygulanmasını mümkün kılmakta ve kurumun faaliyet süresi boyunca sürekli ağırlaştırılmış ceza tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu itibarla tekerrüre esas teşkil edecek fiiller arasında herhangi bir süre öngörmeyen kuralın özel öğretim kurumlarına katlanamayacakları bir külfet yüklediği, ulaşılmak istenen meşru amaç bakımından orantılı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."