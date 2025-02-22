Kural tanımayan sürücüler hız kesmiyor! 2025'te 850 bin hız ihlali işlemi yapıldı

Türkiye'de 2023 yılında hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 848 bin 766 işlem yapıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun" ifadelerini kullanan Bakan, belirtilen dönemde yazılan diğer trafik cezalarına ilişkin rakamsal verileri de paylaştı.

İzinsiz çakar kullanan 50 araç tespit edildi

13-20 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 3 milyon 17 bin 445 araç denetlediğini ifade eden Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 204 bin 373, periyodik muayenesi yaptırılmamış 22 bin 652, emniyet kemeri kullanmayan 39 bin 62, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 449 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte 623 bin 236 araca/sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Güncel hız cezası rakamları

2025 yılı için belirlenen rakamlara göre, hız sınırını yüzde 10-yüzde 30 arası aşan sürücülere 2.167 TL, yüzde 30-yüzde 50 arası aşanlara 4.512 TL, yüzde 50 üzeri aşanlara ise 9.267 TL ceza kesiliyor. 15 gün içerisinde ödenen cezaya yüzde 25 indirim uygulanıyor.