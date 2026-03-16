Kurban Bayramı 2026 ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. 9 günlük tatil beklentisi suya düşerken binlerce kişi "Kurban Bayramı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Bayram yaklaştıkça Kurban Bayramı tarihi de sorgulanıyor. Hem plan yapmak hem de tarihi netleştirmek isteyenler "Kurban Bayramı 2026 ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı...
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü