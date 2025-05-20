Kurban Bayramı arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı tarihleri ne zaman? Bayram hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı heyecanı İslam alemini sarmaya başladı. Artık bayrama sayılı günler kaldı. Tarihler konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar birtakım sorulara cevap ararken sıkça "Kurban Bayramı ne zaman" sorusu yöneltiliyor. İşte o tarihler...

2025 Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Dini takvime göre bayram, hicri takvimin Zilhicce ayının 10’unda başlar ve dört gün sürer. Bu kapsamda 2025'te Kurban Bayramı günleri şu şekilde olacak:

6 Haziran 2025 Cuma – Bayramın 1. günü

7 Haziran 2025 Cumartesi – Bayramın 2. günü

8 Haziran 2025 Pazar – Bayramın 3. günü

9 Haziran 2025 Pazartesi – Bayramın 4. günü

Arefe günü tatil mi?

Bayramdan bir gün önceki gün, yani 5 Haziran 2025 Perşembe, Arefe Günü olarak kabul edilir. Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olur. Bu nedenle birçok kişi için bayram tatili 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlar.