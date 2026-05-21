Kurban Bayramı boyuncu köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri belirli tarihler arasında ücretsiz kullanılabilecek.

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak uygulama kapsamında, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’a kadar yap-işlet-devret projeleri dışında kalan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ücret alınmayacak.

Toplu taşıma da ücretsiz olacak

Toplu ulaşımda ücretsiz uygulama ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’a kadar devam edecek.

Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.