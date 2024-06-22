Kurban Bayramı dönüşü otoyollarda yoğunluk sürüyor
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda akıcı yoğunluğa neden oluyor.
AA
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Kurban Bayram tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda hareketlilik yaşanıyor.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.