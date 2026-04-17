KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN? 2026 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?
İslam dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayının ilerlemesiyle birlikte bayram hazırlıkları hız kazanırken, milyonlarca kişi tatil planlarını netleştirmek için kesin tarihlere odaklanmış durumda. Peki Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Bayram hazırlıkları başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarihlere odaklandı. Kurbanlık araştırmaları, seyahat planları ve aile ziyaretleri için hazırlıklar sürerken sık sık "2026 Kurban Bayramı ne zaman" sorusu geliyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 48 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yok.