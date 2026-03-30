Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün tatil olur mu?

Kurban Bayramı tarihleri merak konusu oluyor. Vatandaşlar şimdiden plan yapmak için tarihlere odaklanmış durumda... Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmazken Kurban Bayramı'nın uzatılıp uzatılmayacağı sorgulanıyor. Vatandaşlar sıkça "Kurban Bayramı ne zaman" ve "Bayram tatili kaç gün olacak" sorularına cevap arıyor.

2026 Kurban Bayramı tarihi

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Arefe günü ise 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor.