Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayramı iple çekenler net tarih konusunda bilgi almak için "Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?", "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. Bayram arefesi 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.