Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı için nefesler tutulmuş durumda... Ülkemizde milyonlar kurban ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Hem bayram tarihi hem de tatil süresi merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 48 gün kaldı.

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yok.