Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar her yılın dört gününde Kurban Bayramı'nı kutluyor. Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört günlük süreçte kutlanan Kurban Bayramı, bu yıl temmuz ayında kutlanacak. 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı, dini öneminin yanı sıra çalışan kesime de dinlenme fırsatı sunuyor.

Kurban Bayramı'nın hemen ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün olması, bayram tatilinin kaç gün olacağını, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz'un birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da dört gün kutlanacak. Bayram ile 15 Temmuz arasında 2 günlük bir ara bulunurken, hükümetin şu ana kadar iki ayrı tatilin birleştirileceğine dair bir açıklaması yok.

Kurban fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'nda vekaleten kurban kesecek olanlar, kurban bedelini araştırıyori. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasına göre, yurt içi kurban kesim bedeli 2 bin 250 Türk lirası olurken, yurt dışı için belirlenen tutar ise 800 Türk lirası.