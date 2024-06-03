KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2024: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı tatilinin başlangıcı ve emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihlerine ilişkin araştırmalar hızlandı. Hava sıcaklarının artmasıyla beraber "Kurban Bayramı tatili kaç gün" sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmadığını merak ediyor.

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı mı?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Arefe günü ne zaman?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.