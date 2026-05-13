KURBAN BAYRAMI TARİHİ... Kurban Bayramı ilk günü ne zaman?
2. dini bayram için heyecan katlanarak devam ediyor. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için can atarken bayram tarihi araması da hızlanıyor. Paylaşımın önemini vurgulayan mübarek bayram için geri sayım devam ederken "2026 Kurban Bayramı ne zaman" sorusu da yoğunlaşıyor.
Yardımlaşma kültürünün güçlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Aile büyüklerinin ziyaret edildiği, sofraların kalabalıklaştığı manevi değeri yüksek Kurban Bayramı için heyecan artarken dillerden düşmeyen soru ise "Kurban Bayramı ilk günü ne zaman" oluyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
2026 yılı Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba... Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 21 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü