Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 2 günü hafta sonuna denk geliyor. Tatile çıkacaklar, tatil günlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken "Kurban Bayramı tatili birleşecek mi" diye soruyor.

Kurban Bayramı tatili birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili henüz 9 güne çıkarılmış değil. Konu hakkında en yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.