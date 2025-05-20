Kurban Bayramı tatili birleşti mi, birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramına yaklaşık 15 gün kaldı. Bayramı fırsat bilip seyahate çıkmak isteyenler, tatil günlerinin kesinleşip kesinleşmediğini öğrenmek istiyor. Hazırlıklarını ona göre yapacak olan yüz binler tatilin 9 güne çıkarılmasını isterken bir yandan da "Kurban Bayramı tatili birleşecek mi" sorusuna yanıt arıyor. Peki konu ile ilgili son durum ne?
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 2 günü hafta sonuna denk geliyor. Tatile çıkacaklar, tatil günlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken "Kurban Bayramı tatili birleşecek mi" diye soruyor.
Kurban Bayramı tatili birleşti mi?
Kurban Bayramı tatili henüz 9 güne çıkarılmış değil. Konu hakkında en yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.