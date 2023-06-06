Kurban Bayramı tatili kaç gün 26 Haziran ve 27 Haziran tatil mi

Kurban Bayramına günler kaldı. Bayram yaklaşırken herkes Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak sorusunu, Kurban Bayramı'nda 26 Haziran ve 27 Haziran da tatil olacak mı sorusununun cevabını merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merakını giderecek açıklamayı kabine toplantısı sonrası yaptı. Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak

Erdoğan ''Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır'' dedi.