Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak ve Kurban Bayramı tatiline dair detaylar netleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağı ve Kurban Bayramı tatiline yönelik ek tedbirler alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.

Özellikle turizmciler ve çalışanlar 16 Temmuz ve bayram arifesinin de tatile eklenmesini istiyor. Eğer bu yönde bir karar alınırsa Kurban Bayramı tatili 11 güne çıkacak.

Son dönemde yeni tip koronavirüs varyasyonlarının ortaya çıkması da kabine toplantısının gündeminde olacak. Normalleşme sürecinde kısıtlamaların esnetilmesinin tabloya nasıl etki ettiğinin ele alınacağı toplantıda ayrıca aşılama sürecinin de üzerinde durulacak.

Aşılamanın ülke genelinde artması ve bunun için nasıl bir yol izleneceğinin değerlendirileceği toplatıda yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından, bu toplantıdan çıkan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında paylaşacak.