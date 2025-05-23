Kurban Bayramı tatili süresi açıklandı! Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı büyük merak konusu olurken tartışmaları son noktayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun koydu. Altun Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayıp 9 Haziran Pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı. Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.
Kurban Bayramı tatilinin süresi kamu çalışanları için netleşti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını ve 9 Haziran Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu.
Altun, “6-7-8-9 Haziran tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir” ifadelerini kullandı.
Toplamda 4,5 günlük resmi izinle birlikte hafta sonları da eklendiğinde kamu çalışanları 5 günlük bir tatil yapacak.
Altun ayrıca bayramın birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni ederek, yola çıkacak vatandaşlara da güvenli yolculuklar diledi.