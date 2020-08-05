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Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmail Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: AA

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