Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İsmail Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.
Kaynak: AA