Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2026 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı için hazırlıklar sürerken vatandaşlar hem ziyaretler hem de tatil planı yapmak için net tarihlere odaklandı. Her geçen gün bayram tarihi aramaları sıklaşıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 51 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yok.