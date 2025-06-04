Kurban Bayramı'nda denetimler artıyor! Sahte kasaplara para cezası

Kurban Bayramı'nda kıyma çekimi işlemlerinin yetkisiz kişiler tarafından yapılmasının önüne geçilmesi için denetimler sıkılaştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bayram sonrası vatandaşların etlerini çektirmek üzere kasaplara yönelmesiyle birlikte özellikle hijyenik olmayan ve ruhsatsız ortamlara karşı sahada olacak.

Ek yaptırımlar uygulanabilecek

Bakanlık, sokak aralarında ya da seyyar olarak faaliyet gösteren ve yetkili olmayan kişilere 22 bin TL idari para cezası kesecek. Bu kişilere ek yaptırımlar da uygulanabilecek.