Kurban Bayramı'nda denetimler artıyor! Sahte kasaplara para cezası
Kurban Bayramı sonrası kıyma çekimi işlemleriyle ilgili denetimler artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hijyenik olmayan koşullarda ve yetkisiz şekilde kıyma çeken kişilere 22 bin TL idari para cezası uygulayacak. Sokak aralarında ya da seyyar şekilde hizmet verenler bu kapsamda değerlendirilecek.
Kurban Bayramı'nda kıyma çekimi işlemlerinin yetkisiz kişiler tarafından yapılmasının önüne geçilmesi için denetimler sıkılaştırılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bayram sonrası vatandaşların etlerini çektirmek üzere kasaplara yönelmesiyle birlikte özellikle hijyenik olmayan ve ruhsatsız ortamlara karşı sahada olacak.
Ek yaptırımlar uygulanabilecek
Bakanlık, sokak aralarında ya da seyyar olarak faaliyet gösteren ve yetkili olmayan kişilere 22 bin TL idari para cezası kesecek. Bu kişilere ek yaptırımlar da uygulanabilecek.