Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte bayramda hava durumu

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Tatil süresine dair kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında paylaşırken, uzun tatil çalışanlara dinlenme fırsatı sunuyor. 9 günlük bayram sürecini tatil yaparak geçirmeyi planlayanlar, Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak, sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesinde Bayrama kısa süreMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde havanın nasıl olacağına dair tahminlerini paylaştı.

Kurban Bayramı hava durumu

Meteoroloji'nin açıkladığı uzun süreli tahminlere göre; ülke genelinde hava durumu Kurban Bayramı süresince mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hava durumu tahminlerine göre, bayram arifesinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar görülecek. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de açık bir hava beklenirken, ülke genelinde ise az bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Kurban Bayramı hava durumuna göre, bayramın ilk gününde ise Marmara Bölgesi genelinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da bayramın ilk gününde yine açık bir hava beklenirken, diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bayramın ikinci gününe gelindiğinde yağışlar Marmara'da devam ederkeni Karadeniz boyunca da gökgürültülü yağışlı bir hava olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da açık bir hava beklenirken, diğer kısımlarda ise az bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yağışlar Marmara'nın kuzeyinde ve doğusunda devam edecek. Tüm Karadeniz Bölgesi'nde ise sağanak yağışlar görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu bir hava görülecek.

Bayramın son gününde ise yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz Bölümlerinde sürerken, Türkiye'nin güney illerinde ve Ege kıyılarında açık bir hava bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor.