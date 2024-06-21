Kurban Bayramı'ndaki trafik kazalarında 49 can kaybı; 7 bin 783 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk altı gününde trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların bilançosunu açıkladı.
Buna göre tatilin ilk altı gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'u bulurken, 7 bin 683 kişi de yaralandı. Bayramın altıncı günü olan dün ise 668 trafik kazasında 13 kişi öldü, 1.133 kişi yaralandı.
Denetimler sürüyor
Vatandaşların memleketlerine ve tatil yerlerine gitmesiyle yollarda oluşan yoğunluk kaza riskini artırdı.
Polis ekipleri dün 414 bin 774 aracı denetlerken, 22 bin 592 araca radar ve hız işlemi uygulandı. 39 bin 56 araca da başka maddelerden işlem yapıldı.
Sürücüleri uyardı
Bakan Yerlikaya, dönüş yolculuklarının başlamasıy nedeniyle yoğunluğun yeniden arttığını belirterek "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım." uyarısında bulundu.