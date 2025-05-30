Kurban pazarının şampiyonu! 1.200 kiloluk dana 420 bin TL'ye satıldı

Gaziosmanpaşa Alibeyköy’de kurulan kurban pazarında bu yıl da dikkat çeken satışlardan biri gerçekleşti. Pazarın en ağır kurbanlığı olan simental cinsi dana, 1 ton 200 kilogram ağırlığıyla öne çıktı. Şampiyon hayvan 420 bin TL’ye alıcı buldu.

"12 yıldır aynı kişi tarafından satın alınıyor"

Danayı pazara getiren Erdal Kavun, son üç yıldır pazarın en iri kurbanlıklarını kendilerinin yetiştirdiğini söyledi. Bu yıl satışı gerçekleşen dananın da 12 yıldır aynı kişi tarafından satın alındığını belirten Kavun, "Biz buraya hem ticaret hem de insanlarımıza faydalı olmak için geliyoruz" dedi.

Kavun, büyükbaş hayvanların yetiştirme sürecine dair bilgi verirken, "Buzağı olarak alıyoruz, iki buçuk yıl boyunca emek veriyoruz, özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Simental cinsinin damızlık olarak özenle yetiştirildiğini ve pazara özel hazırlandığını vurgulayan Kavun, bu tür hayvanların genellikle kısa sürede satıldığını aktardı.

Giderlere 20 bin TL ekleniyor

Kurbanlık hayvan yetiştirmenin zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Kavun, satış öncesinde hayvanlara yönelik sağlık kontrollerinin titizlikle yapıldığını ifade etti. Pazara çıkmadan yaklaşık dört ay önce kan tahlillerinin tamamlandığını ve hayvanların kaldığı alanların karantinaya alındığını belirtti. Ayrıca nakliye, çadır ve yem gibi giderlerin hayvan fiyatlarına ortalama 20 bin TL eklediğini de sözlerine ekledi.