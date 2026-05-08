Kurbanlık fiyatları 2026: Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi kurban kesme ibadetini yerine getirmek için gün sayıyor. Bayrama sayılı günler kala en çok yöneltilen soru "Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar" şeklinde...

2026 Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bu yılki kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla %28 ile %33 arasında bir artış görülüyor. Kurbanlık fiyatları hayvanın canlı ağırlığına göre değişiyor.

2026 Büyükbaş hayvan fiyatları:

Tosun ve Boğa Fiyatları:

1 ton civarındaki büyük boğalar için adet fiyatı yaklaşık 400.000 TL'dir.

900 kg civarındaki tosunlar için istenen fiyat yaklaşık 300.000 TL civarındadır.

750 kg ağırlığındaki kurbanlıklar yaklaşık 310.000 TL'den alıcı bulabilmektedir.

580-650 kg arasındaki danalar ise kilosuna göre 270.000 TL ile 300.000 TL arasında fiyatlandırılmaktadır.

Düve Fiyatları: "Aile boyu" olarak nitelendirilen düvelerin fiyatları 120.000 TL'den başlayıp 140.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

2026 küçükbaş fiyatları:

Keçi Fiyatları: Keçiler genel olarak 8.000 TL'den başlayıp 15.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.

.

Koyun ve Koç Fiyatları:

Koyun fiyatları 9.000 - 9.500 TL bandından başlamaktadır.

Daha kaliteli veya büyük küçükbaşlar için fiyatlar 11.000 TL ile 18.000 TL arasında değişebilmektedir.

Hayvanın kilosuna ve cinsine göre fiyatların 22.000 TL, 25.000 TL ve hatta vasıflı koçlar için 40.000 TL'ye kadar ulaştığı görülmektedir.

Kuzu Fiyatları: Kuzularda fiyat aralığı genellikle 16.000 TL ile 20.000 TL arasında seyretmektedir.