Kurbanlık fiyatları şekilleniyor... 2026 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken fiyatlar netleşmeye başladı. 27 Mayıs'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar hazırlık yapmak için fiyatları kontrol ediyor. Her gün sıklaşan soru "2026 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar" oluyor.
Kurban Bayramı'na 1 aylık bir süre kaldı. Sabırsızlık her geçen gün artarken Müslümanlar kurban fiyatlarına odaklanmış durumda... Fiyatların bayrama doğru daha da artması beklenirken güncel fiyatlar şöyle...
Büyükbaş hayvan fiyatları
Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram fiyatı veya kurbanlık vasfına göre toplu satış üzerinden belirleniyor.
500 - 550 kg Dana: 240.000 TL – 275.000 TL
600 kg ve üzeri Tosun: 300.000 TL – 330.000 TL
Koç ve erkek toklu fiyatları
Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL
Büyük ve iri koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL
Erkek toklu (yaklaşık 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL
Canlı kilo fiyatı: ortalama 350 TL
Koyun fiyatları
Kısır / yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL
Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL
Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL