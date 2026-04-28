Kurbanlık fiyatları şekilleniyor... 2026 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'na 1 aylık bir süre kaldı. Sabırsızlık her geçen gün artarken Müslümanlar kurban fiyatlarına odaklanmış durumda... Fiyatların bayrama doğru daha da artması beklenirken güncel fiyatlar şöyle...

Büyükbaş hayvan fiyatları

Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram fiyatı veya kurbanlık vasfına göre toplu satış üzerinden belirleniyor.

500 - 550 kg Dana: 240.000 TL – 275.000 TL

600 kg ve üzeri Tosun: 300.000 TL – 330.000 TL

Koç ve erkek toklu fiyatları

Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL

Büyük ve iri koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL

Erkek toklu (yaklaşık 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL

Canlı kilo fiyatı: ortalama 350 TL

Koyun fiyatları

Kısır / yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL

Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL

Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL