Kurbanlık hayvan nasıl seçilir? İl Müdürlüğü yaş, sağlık ve belgeler hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladı
Kurbanlık hayvan seçerken yaş, sağlık durumu ve küpe kontrolü büyük önem taşıyor. Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, vatandaşların dikkat etmesi gereken kriterleri tek tek açıkladı. Kurbanlık alırken hangi hayvanlar tercih edilmeli, yaş tayini nasıl yapılmalı? İşte sağlıklı ve dini şartlara uygun kurbanlık seçimi için bilmeniz gerekenler.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık seçimi, sevki ve kesimiyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sağlam, kayıtsız, küpesiz, hasta, gebe hayvanların kesimi yasak olduğunu belirterek, kesim sonrası çevre kirliliğine yol açanlara yasal işlem uygulanacağını ifade etti.
Sağlam, kurban edilecek hayvanların yaş, sağlık ve genel görünüm açısından uygun olması gerektiğini belirtti. Buna göre:
* Koyun ve keçi: En az 1 yaşında (6 aylık koyunlar gösterişli ise olabilir)
* Sığır ve manda: En az 2 yaşında
* Deve: En az 5 yaşında
* Hayvanlar kulak küpeli ve kayıtlı olmalı
* Hasta, zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar kurban edilmemeli
* Hayvanın gözleri canlı, kılları parlak, ateşi ve akıntısı olmamalı
* TARIMCEBİMDE uygulaması üzerinden küpe numarası ile yaş ve sağlık sorgulaması yapılabilir
Sevk kurallarına uyulmalı
Sağlam, kulak küpesi, pasaport, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan hayvanların nakline ve satışına izin verilmediğini belirtti. Büyükbaş hayvanların il dışına sevkinde tüm belgelerin tam olması gerektiğini vurguladı.
Kesim ve çevre temizliği kuralları
Kesim yerleri ve sonrası için dikkat edilmesi gerekenler şöyle özetlendi:
* Sadece onaylı kesimhanelerde veya belirlenen alanlarda kesim yapılmalı
* Gebe ve damızlık dişi hayvanların kesimi yasak
* Kesim sonrası sakatatlar, kokuşmuş organlar ve atıklar çevreye atılmamalı, derin çukurlara gömülmeli
* Deri ve et uygun şekilde işlenmeli, hastalık belirtisi varsa veteriner hekime gösterilmeli
* Etler hızlıca soğutulmalı: 3–7 °C'de saklanmalı, gerektiğinde dondurulmalı
* Sakatatlar çabuk bozulur, kısa sürede tüketilmeli
Denetimler sıkı olacak
Sağlam, “Vatandaşlarımızın kurban ibadetini huzurla yerine getirebilmesi için alınan tüm kurallara eksiksiz uyması gerekmektedir. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” dedi.