Kurbanlık hayvan nasıl seçilir? İl Müdürlüğü yaş, sağlık ve belgeler hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladı

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık seçimi, sevki ve kesimiyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sağlam, kayıtsız, küpesiz, hasta, gebe hayvanların kesimi yasak olduğunu belirterek, kesim sonrası çevre kirliliğine yol açanlara yasal işlem uygulanacağını ifade etti.

Sağlam, kurban edilecek hayvanların yaş, sağlık ve genel görünüm açısından uygun olması gerektiğini belirtti. Buna göre:

* Koyun ve keçi: En az 1 yaşında (6 aylık koyunlar gösterişli ise olabilir)

* Sığır ve manda: En az 2 yaşında

* Deve: En az 5 yaşında

* Hayvanlar kulak küpeli ve kayıtlı olmalı

* Hasta, zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar kurban edilmemeli

* Hayvanın gözleri canlı, kılları parlak, ateşi ve akıntısı olmamalı

* TARIMCEBİMDE uygulaması üzerinden küpe numarası ile yaş ve sağlık sorgulaması yapılabilir

Sevk kurallarına uyulmalı

Sağlam, kulak küpesi, pasaport, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan hayvanların nakline ve satışına izin verilmediğini belirtti. Büyükbaş hayvanların il dışına sevkinde tüm belgelerin tam olması gerektiğini vurguladı.

Kesim ve çevre temizliği kuralları

Kesim yerleri ve sonrası için dikkat edilmesi gerekenler şöyle özetlendi:

* Sadece onaylı kesimhanelerde veya belirlenen alanlarda kesim yapılmalı

* Gebe ve damızlık dişi hayvanların kesimi yasak

* Kesim sonrası sakatatlar, kokuşmuş organlar ve atıklar çevreye atılmamalı, derin çukurlara gömülmeli

* Deri ve et uygun şekilde işlenmeli, hastalık belirtisi varsa veteriner hekime gösterilmeli

* Etler hızlıca soğutulmalı: 3–7 °C'de saklanmalı, gerektiğinde dondurulmalı

* Sakatatlar çabuk bozulur, kısa sürede tüketilmeli

Denetimler sıkı olacak

Sağlam, “Vatandaşlarımızın kurban ibadetini huzurla yerine getirebilmesi için alınan tüm kurallara eksiksiz uyması gerekmektedir. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” dedi.