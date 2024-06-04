Kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kurbanlıkların kulak küpesi, sağlık raporu ve araçların dezenfeksiyon belgelerine baktığı denetimde, jandarma ve polis de sürücülerin asayiş, araçların da rutin trafik kontrollerini yaptı.

81 ilde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Kırıkkale'de 4 noktada denetimlerin sürdüğünü bildirdi ve ekledi:

"7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapma gayretindeyiz. Denetimlerde hayvanların küpesine, hastalıklı olup olmadıklarına, hayvanların araç içerisindeki refahına dikkat ediyoruz. Yine nakil evrakına bakıyoruz. Kurban Bayramı'nın güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Elimizden geldiğince bayramın iyi geçmesi için hem denetim noktalarında hem hayvan pazarlarında hem de kesim yerlerinde denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz."