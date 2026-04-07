Kurbanlık ve kesim ücretleri belli oldu: Bayram öncesi artış

Sivas’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları belli oldu. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, canlı tosun kilogram fiyatının 510 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kentte büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı; tosunda 510 TL, damızlık özelliğini kaybetmiş düvede ise 475 TL olarak açıklandı. Küçükbaş hayvanlarda ise dişi koyunun kilogramı 350 TL, erkek koyunun kilogramı ise 450 TL’den satışa sunulacak. Kesim ücretlerinin büyükbaşta 10 bin TL, küçükbaşta ise 3 bin TL olacağı belirtildi. Ayrıca söküm ve paylama işlemi için 10 bin TL, et çekimi için ise kilogram başına 25 TL ücret alınacak.

Kurban alırken nelere dikkat edilmeli?

Kurban alımında dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Karakaya, vatandaşların hayvanlarını belediyelerin kurduğu satış alanlarından ya da güvenilir besi çiftliklerinden temin etmeleri gerektiğini ifade etti. Kesim işlemlerinin yalnızca ruhsatlı mezbahalarda ve belirlenen alanlarda yapılmasının önemine işaret etti. Sağlıklı bir kurbanlık için hayvanların küpeli olması gerektiğini belirten Karakaya, zayıf, hasta, gebe, yeni doğum yapmış ya da gelişimini tamamlamamış hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Et çekiminde hijyen uyarısı

Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, denetimsiz ortamlardan uzak durulması çağrısında bulundu. Et çekimine yönelik kontrollerin bu yıl da devam edeceğini belirten Karakaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı" dedi.

Fiyatlar geçen yıla göre arttı

Öte yandan Sivas Ticaret Borsası’nın açıkladığı fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 46 oranında arttığı belirtildi. Geçen yıl canlı kilogram fiyatları tosunda 350 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düvede 330 TL, inekte 280 TL, dişi koyunda 250 TL, erkek koyunda ise 350 TL olarak açıklanmıştı.