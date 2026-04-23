Kurbanlıklar ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları kaç lira oldu?

Kurban Bayramı için nefesler tutulmuş durumda... Bayram atmosferini doyasıya yaşayacak olan Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanırken en önemli konulardan biri kurban fiyatları... İşte fiyatlarda son durum...

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Fiyatlar hayvanın kilosu, cinsi ve kurbanlık şartlarını taşıyıp taşımamasına göre değişiyor. Bayram yaklaştıkça yukarı yönlü hareket görülebilir.

Tosun fiyatları

Büyük ve kapaklı tosunlar: 245.000 TL - 280.000 TL

Orta segment tosunlar (500 kg civarı): yaklaşık 235.000 TL

Daha küçük tosunlar: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve ve inek fiyatları

Kurbanlık düve: 130.000 TL - 170.000 TL

Boş inek: 115.000 TL - 125.000 TL

Gebe inek: 270.000 TL’ye kadar çıkabiliyor

Damızlık düve (1 yaş civarı): 95.000 TL’den başlıyor

Koç ve erkek toklu fiyatları

Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL

Büyük ve iri koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL

Erkek toklu (yaklaşık 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL

Canlı kilo fiyatı: ortalama 350 TL

Koyun fiyatları

Kısır / yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL

Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL

Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL