Kurbanlıklar ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları kaç lira oldu?
İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürürken kurbanlık fiyatları araması da iyice artıyor. Fiyata göre bütçesini şekillendirecek olan müminler "Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları kaç lira oldu" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
Kurban Bayramı için nefesler tutulmuş durumda... Bayram atmosferini doyasıya yaşayacak olan Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanırken en önemli konulardan biri kurban fiyatları... İşte fiyatlarda son durum...
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...
Fiyatlar hayvanın kilosu, cinsi ve kurbanlık şartlarını taşıyıp taşımamasına göre değişiyor. Bayram yaklaştıkça yukarı yönlü hareket görülebilir.
Tosun fiyatları
Büyük ve kapaklı tosunlar: 245.000 TL - 280.000 TL
Orta segment tosunlar (500 kg civarı): yaklaşık 235.000 TL
Daha küçük tosunlar: 110.000 TL - 150.000 TL
Düve ve inek fiyatları
Kurbanlık düve: 130.000 TL - 170.000 TL
Boş inek: 115.000 TL - 125.000 TL
Gebe inek: 270.000 TL’ye kadar çıkabiliyor
Damızlık düve (1 yaş civarı): 95.000 TL’den başlıyor
Koç ve erkek toklu fiyatları
Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL
Büyük ve iri koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL
Erkek toklu (yaklaşık 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL
Canlı kilo fiyatı: ortalama 350 TL
Koyun fiyatları
Kısır / yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL
Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL
Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL