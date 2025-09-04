Kurduğu düzenekle kokuşmuş etleri vatandaşa yediriyordu: Bakanlık mide bulandıran detayları paylaştı!

Şahinbey'de zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Söz konusu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi.

"Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik"

Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını hiçe sayan ve vatandaşa bozuk et yedirdigi tespit edilen kasap dükkanı, mühürlenerek kapatıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan açıklama: İşletme kapatıldı

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Güvenilir gıdadan taviz yok. Gaziantep / Şahinbey’de, Gıda Kontrol Görevlilerimiz ve Şahinbey Belediyesinin yaptığı denetim sonucunda; kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle, tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi. Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etler, halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işleniyordu. Denetimlerimiz sonucunda; 286 kg bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı,16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Bakan Yumaklı: Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı da, "Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir. Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.