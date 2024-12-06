Küresel gıda fiyatları 19 ayın zirvesini gördü!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan dünya gıda fiyatları endeksi kasım ayında 127,5 seviyesine ulaşarak Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeks, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker gibi temel gıda maddelerindeki aylık değişimleri izliyor.

Bitkisel yağ fiyatları etkili oldu

Kasım ayında yaşanan artışın ana nedeninin bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirtildi. Ekim ayında revize edilen endeks 126,9 olarak kaydedilmişti. FAO, önceki verilerde ekim ayı endeksini 127,4 olarak açıklamıştı ancak bu rakamda düzeltmeye gidildi.

Gıda fiyatlarında genel artış trendi

FAO verileri, küresel gıda fiyatlarının son dönemde artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu yükseliş, hem tarım ürünlerine olan talebin artması hem de lojistik ve üretim süreçlerindeki maliyetlerin yükselmesiyle bağlantılı.

Uzmanlar, dünya genelindeki ekonomik koşullar ve hava durumu gibi faktörlerin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin devam edeceğini öngörüyor. Gıda fiyatlarındaki bu artışın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tüketici üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.