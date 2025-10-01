Küresel Sumud Filosu: İsrail askeri gemisi iletişim sistemlerimize zarar verdi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu (GSF), İsrail’e ait askeri bir geminin teknelerine yaklaşarak tehlikeli manevralar yaptığını ve iletişim sistemlerine zarar verdiğini açıkladı.

Tehlikeli manevralar ve iletişim kesintisi

GSF’nin yaptığı açıklamada, İsrail gemisinin filonun öncü tekneleri “Alma” ve “Sirius”a yanaşarak elektronik cihazlara zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “İsrail askeri gemisi tehlikeli manevralar yaptı, iletişim sistemlerimizi devre dışı bıraktı” denildi.

Olay sırasında yaralanan olmadığı ancak bazı elektronik ekipmanların kaybedildiği ifade edildi.

“Kuşatmayı yıkmak için devam ediyoruz”

Yaşananlara rağmen filonun rotasından dönmediği vurgulandı. GSF, “Kuşatmayı yıkmak ve insani bir koridor oluşturmak için Gazze’ye yolculuğumuza devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Daha önce dron saldırısı iddiası

Filo daha önce de şüpheli dron saldırılarına uğradığını duyurmuştu. Aktivistlerin verdiği bilgilere göre GSF, İsrail’in müdahale riskinin yüksek olduğu tehlikeli bir bölgeye doğru ilerlerken teyakkuzda bulunuyor.

44 ülkeden aktivistin destek verdiği Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde Tunus’tan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedeflemişti.